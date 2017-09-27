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12:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на два месяца закрыли антикафе с паровыми коктейлями

Роспотребнадзор через суд закрыл на 60 суток антикафе, в котором посетителям готовили паровые коктейли, в Центральном районе Волгограда.

Заведение Sky, расположенное в доме № 3 по улице Ткачева, нарушало санитарные правила.

«Услуги оказывались в помещении, не оборудованном приточной вентиляцией. Шахта вытяжной вентиляции не была оснащена выступом над коньком крыши», — рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Кроме того, у индивидуального предпринимателя Подлесных Д. В., отсутствует проектная документация на приточно-вытяжную вентиляцию», — добавили в ведомстве.

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