В Волгограде на два месяца закрыли антикафе с паровыми коктейлями
Роспотребнадзор через суд закрыл на 60 суток антикафе, в котором посетителям готовили паровые коктейли, в Центральном районе Волгограда.
Роспотребнадзор через суд закрыл на 60 суток антикафе, в котором посетителям готовили паровые коктейли, в Центральном районе Волгограда.
Заведение Sky, расположенное в доме № 3 по улице Ткачева, нарушало санитарные правила.
«Услуги оказывались в помещении, не оборудованном приточной вентиляцией. Шахта вытяжной вентиляции не была оснащена выступом над коньком крыши», — рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Кроме того, у индивидуального предпринимателя Подлесных Д. В., отсутствует проектная документация на