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12:16 (мск), источник: РИАЦ

В Комсомольском саду раздадут бездомных животных

В преддверии Международного дня защиты животных в Комсомольском саду Волгограда состоится ярмарка «Дорога домой».

Источник: РИАЦ

В рамках мероприятия, которое пройдет уже в это воскресенье, 1 октября, жители города смогут интересно провести время и найти себе нового четвероногого друга.

Организатором ярмарки выступает приют для бездомных животных «Дино». Он подготовил для всех гостей праздника насыщенную программу, включаю в себя шоу мыльных пузырей, призы и розыгрыши. Кроме того, на ярмарку приедут кураторы со всего города, которые в настоящее время ищут дом для оставшихся на улице котят и щенков. Поэтому у всех посетителей мероприятия будет прекрасная возможность помочь животным, подарив им свою заботу.

Начало ярмарки в 13.00.

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