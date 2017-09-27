В Комсомольском саду раздадут бездомных животных

В рамках мероприятия, которое пройдет уже в это воскресенье, 1 октября, жители города смогут интересно провести время и найти себе нового четвероногого друга.

Организатором ярмарки выступает приют для бездомных животных «Дино». Он подготовил для всех гостей праздника насыщенную программу, включаю в себя шоу мыльных пузырей, призы и розыгрыши. Кроме того, на ярмарку приедут кураторы со всего города, которые в настоящее время ищут дом для оставшихся на улице котят и щенков. Поэтому у всех посетителей мероприятия будет прекрасная возможность помочь животным, подарив им свою заботу.