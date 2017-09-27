В Екатеринбурге вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»

«Мы в кратчайшие сроки установим стекла, которые были разбиты. Мы все уже предприняли, все действия, чтобы такого больше не повторилось. Мы его (отпугиватель для ворон) уже оплатили, он должен просто прийти», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что, скорее всего, уже на этой неделе удастся восстановить разбитые стекла. Отпугиватель также поступит в ближайшее время.
По словам Волковой, вороны скидывали камни на стеклянную крышу и таким образом разбили одно стекло в атриуме и одно — в музее Ельцина.
Ельцин-Центр был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года, в церемонии открытия приняли участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Основная задача центра — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.