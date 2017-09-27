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12:24 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Ельцин-центр» купил отпугиватель для ворон после того, как эти птицы разбили два стекла в стеклянном куполе здания, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь центра Елена Волкова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы в кратчайшие сроки установим стекла, которые были разбиты. Мы все уже предприняли, все действия, чтобы такого больше не повторилось. Мы его (отпугиватель для ворон) уже оплатили, он должен просто прийти», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, скорее всего, уже на этой неделе удастся восстановить разбитые стекла. Отпугиватель также поступит в ближайшее время.

По словам Волковой, вороны скидывали камни на стеклянную крышу и таким образом разбили одно стекло в атриуме и одно — в музее Ельцина.

Ельцин-Центр был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года, в церемонии открытия приняли участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Основная задача центра — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Борис Павлюков
Даже птицы понимают... :)))))
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