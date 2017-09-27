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12:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Самый крупный перевозчик Челябинска не страховал жизни пассажиров

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября, ФедералПресс. В Челябинске возбудили административное дело в отношении директора одного из крупнейших городских перевозчиков, ООО «Первая Гильдия+». По данным областной прокуратуры, компания не страховала жизни пассажиров.

Сегодня «Первая Гильдия+» ежедневно выпускает на маршруты 64 автобуса. При этом, как установила прокуратура, компания осуществляет перевозки без страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, чем ставит под угрозу безопасность пассажиров и других участников дорожного движения.

Директору организации внесено представление об устранении нарушений, процесс контролирует районная прокуратура. Организации грозит штраф до 50 тысяч рублей.

По данным источников «ФедералПресс», директором ООО «Первая Гильдия+» является Рустам Тимуршин, он же — заместитель директора в ООО «Общественный городской транспорт», на 100% принадлежащем администрации Челябинска. То есть страхованием гражданской ответственности водителей в своем личном бизнесе не озаботился топ-менеджер предприятия — наследника системы муниципального транспорта Челябинска.

Напомним, а в августе, на последней пресс-конференции с представителями южноуральских СМИ, губернатор Челябинской области Борис Дубровский признался: «Выражение “дикий бизнес” очень характеризует ситуацию с общественным транспортом в регионе. Готов лично инвестировать в решение этой проблемы». Он поручил главе Челябинска и соответствующим ведомствам навести порядок в сфере перевозок.

На прошлой неделе стало известно, что в Магнитогорске владельцам маршруток, осуществлявшим перевозки без специальных документов, запретили продолжать работу. Кроме того, каждому из бизнесменов назначили штраф в размере 55 тысяч рублей.

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