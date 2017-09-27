Самый крупный перевозчик Челябинска не страховал жизни пассажиров

Сегодня «Первая Гильдия+» ежедневно выпускает на маршруты 64 автобуса. При этом, как установила прокуратура, компания осуществляет перевозки без страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, чем ставит под угрозу безопасность пассажиров и других участников дорожного движения.

Директору организации внесено представление об устранении нарушений, процесс контролирует районная прокуратура. Организации грозит штраф до 50 тысяч рублей.

По данным источников «ФедералПресс», директором ООО «Первая Гильдия+» является Рустам Тимуршин, он же — заместитель директора в ООО «Общественный городской транспорт», на 100% принадлежащем администрации Челябинска. То есть страхованием гражданской ответственности водителей в своем личном бизнесе не озаботился топ-менеджер предприятия — наследника системы муниципального транспорта Челябинска.

Напомним, а в августе, на последней пресс-конференции с представителями южноуральских СМИ, губернатор Челябинской области Борис Дубровский признался: «Выражение “дикий бизнес” очень характеризует ситуацию с общественным транспортом в регионе. Готов лично инвестировать в решение этой проблемы». Он поручил главе Челябинска и соответствующим ведомствам навести порядок в сфере перевозок.