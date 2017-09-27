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12:31 (мск), источник: Om1.ru

В августе омичей травили хлористым водородом

Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии области.

Из ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» поступила информация о том, что превышена предельно допустимая норма хлорида водорода. Минприроды 2 сентября провел анализ данных стационарных постов на улице Чайковского, 2 в Ленинском района, и 22 августа на посту по улице 3-я Любинская, 7, по результатам которого хлористый водород в воздухе отсутствует.

Хлористый водород был обнаружен на стационарном посту наблюдения № 26, который расположен по улице Заозерная, 32, в Советском округе.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Согласно статье «несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» нарушителю грозит штраф от 20 000 до 100 000 рублей.

До окончательного выяснения обстоятельств название предприятие не уточняется.

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