В августе омичей травили хлористым водородом
Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии области.
Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии области.
Из ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» поступила информация о том, что превышена предельно допустимая норма хлорида водорода. Минприроды 2 сентября провел анализ данных стационарных постов на улице Чайковского, 2 в Ленинском района, и 22 августа на посту по улице 3-я Любинская, 7, по результатам которого хлористый водород в воздухе отсутствует.
Хлористый водород был обнаружен на стационарном посту наблюдения № 26, который расположен по улице Заозерная, 32, в Советском округе.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Согласно статье «несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» нарушителю грозит штраф от 20 000 до 100 000 рублей.
До окончательного выяснения обстоятельств название предприятие не уточняется.