Суд в Симферополе приговорил замглавы меджлиса Умерова к двум годам колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Обвиняемый в призывах к сепаратизму зампредседателя запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа"* Ильми Умеров приговорен Симферопольским районным судом к двум годам колонии-поселения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Умеров обвиняется в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ в эфире телеканала АТР, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Свою вину Умеров, имеющий российское и украинское гражданство, не признал.