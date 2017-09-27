Суд в Симферополе приговорил замглавы меджлиса Умерова к двум годам колонии
Обвиняемый в призывах к сепаратизму зампредседателя запрещенной в России организации «Меджлис
Обвиняемый в призывах к сепаратизму зампредседателя запрещенной в России организации «Меджлис
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Обвиняемый в призывах к сепаратизму зампредседателя запрещенной в России организации «Меджлис
«Суд приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения», — сказал судья Андрей Кулешов.
Длительное время Умеров совмещал работу в руководстве меджлиса и в государственных органах власти Крыма, в частности, занимал пост руководителя Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного совета автономной республики Крым.
Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис, который отождествлял себя с представительным полномочным органом
*Террористическая организация, запрещенная в России.