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12:24 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Симферополе приговорил замглавы меджлиса Умерова к двум годам колонии

Обвиняемый в призывах к сепаратизму зампредседателя запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа"* Ильми Умеров приговорен Симферопольским районным судом к двум годам колонии-поселения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Умеров обвиняется в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России.

Источник: AP 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Обвиняемый в призывах к сепаратизму зампредседателя запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа"* Ильми Умеров приговорен Симферопольским районным судом к двум годам колонии-поселения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Умеров обвиняется в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ в эфире телеканала АТР, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Свою вину Умеров, имеющий российское и украинское гражданство, не признал.

«Суд приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения», — сказал судья Андрей Кулешов.

Длительное время Умеров совмещал работу в руководстве меджлиса и в государственных органах власти Крыма, в частности, занимал пост руководителя Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного совета автономной республики Крым.

Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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