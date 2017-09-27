Цены на жилье в центре Лондона упали на 15% с начала кризиса

С сентября 2014 г. по настоящее время стоимость жилья в центральной части Лондона снизилась на 15%, а с начала текущего года снижение составило 3,2%, говорится в исследовании компании Savills. При этом эксперты компании отмечают отсутствие перспектив для роста цен в ближайшие два года из-за неопределенности в настроениях участников рынка, вызванных Brexit и ослаблением полномочий правительства.

Однако эти факторы не оказали существенного влияния на другие районы Лондона, а также его окрестности. Так, падения цен в других лондонских районах с сентября 2014 г. составило 4,7%. Жилье в ближайших окрестностях британской столицы подешевело на 0,4%, а в пригородах даже подорожало. Так, в пригородах средней удаленности цены выросли на 3%, в дальних пригородах Лондона — на 6,2%. На Юге Англии и в Уэльсе жилье подорожало больше всего — на 8,2%.