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13:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Строители возвели цокольный этаж школы № 19 в Иркутске

Учебный процесс начнется 1 сентября 2018 года.

Источник: пресс-служба администрации Иркутска

Строители возвели цоколь школы № 19 на 1125 мест в Иркутске и приступили к возведению первого этажа. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников провел совещание с подрядчиками на строительной площадке. Обсуждались вопросы проведения работ, а также технологические особенности. Планируется, что 1 сентября 2018 года здесь начнется учебный процесс, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города.

При проектировании нового здания за основу взят типовой проект школы в микрорайоне «Эволюция». По распоряжению мэра города школа модульного типа в Академгородке дополнена специальными помещениями планетария. Проведена привязка к местности, получены все разрешения, проведены экспертизы. По информации подрядчика, до конца этого года будет полностью закрыт контур здания. В начале следующего приступят к внутренним работам.

«Строительство новой школы № 19 очень ждут жители Академгородка. Работы должны быть выполнены на качественном уровне и в соответствии со сроками. В Иркутске уже есть подобный опыт возведения общеобразовательных заведений. Только за минувшие 1,5 года построены школа в жилом комплексе “Эволюция”, здание начальной школы № 66 и основного блока школы № 64. Этот объект находится на особом контроле, нам необходимо ввести его в эксплуатацию уже к следующему учебному году», — отметил Дмитрий Бердников.

Напомним, что из-за аварийного состояния фундамента с 1 января 2016 года по решению мэра Иркутска в целях безопасности детей здание школы № 19 (улица Лермонтова, 279) было закрыто. В ноябре старое здание демонтировали. Все ученики школы обучаются в трех общеобразовательных учреждениях: школах № 24, 55 и 77.

Строительство нового здания стартовало в начале августа 2017 года, рассказал начальник МКУ «УКС Иркутска» Илья Кручинин. Плановый срок окончания строительно-монтажных работ — 30 июля 2018-го.

Также ИА IrkutskMedia сообщало, что Иркутск получит средства из федеральной казны на строительство нового здания школы № 19. Этот вопрос обсуждался на встрече сенатора Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области Виталия Шубы и заместителя министра образования и науки РФ Ирины Кузнецовой. По словам сенатора, финансирование поступит в рамках федеральной программы «Школа 2025», направленной на строительство и оснащение современных школ по всей стране по единому техническому стандарту.

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