Строители возвели цокольный этаж школы № 19 в Иркутске
Учебный процесс начнется 1 сентября 2018 года.
Учебный процесс начнется 1 сентября 2018 года.
Строители возвели цоколь школы № 19 на 1125 мест в Иркутске и приступили к возведению первого этажа. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников провел совещание с подрядчиками на строительной площадке. Обсуждались вопросы проведения работ, а также технологические особенности. Планируется, что 1 сентября 2018 года здесь начнется учебный процесс, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города.
При проектировании нового здания за основу взят типовой проект школы в микрорайоне «Эволюция». По распоряжению мэра города школа модульного типа в Академгородке дополнена специальными помещениями планетария. Проведена привязка к местности, получены все разрешения, проведены экспертизы. По информации подрядчика, до конца этого года будет полностью закрыт контур здания. В начале следующего приступят к внутренним работам.
«Строительство новой школы № 19 очень ждут жители Академгородка. Работы должны быть выполнены на качественном уровне и в соответствии со сроками. В Иркутске уже есть подобный опыт возведения общеобразовательных заведений. Только за минувшие 1,5 года построены школа в жилом комплексе “Эволюция”, здание начальной школы № 66 и основного блока школы № 64. Этот объект находится на особом контроле, нам необходимо ввести его в эксплуатацию уже к следующему учебному году», — отметил Дмитрий Бердников.
Напомним, что
Строительство нового здания стартовало в начале августа 2017 года, рассказал начальник МКУ «УКС Иркутска» Илья Кручинин. Плановый срок окончания
Также ИА IrkutskMedia сообщало, что Иркутск получит средства из федеральной казны на строительство нового здания школы № 19. Этот вопрос обсуждался на встрече сенатора Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области Виталия Шубы и заместителя министра образования и науки РФ Ирины Кузнецовой. По словам сенатора, финансирование поступит в рамках федеральной программы «Школа 2025», направленной на строительство и оснащение современных школ по всей стране по единому техническому стандарту.