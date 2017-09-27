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13:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Двустороннее движение организовали на участке переулка Семашко в Ростове

Двустороннее движение организовали на участке переулка Семашко в Ростове с 26 сентября.

Как сообщает городской департамент автодорог, двустороннее движение организовано на участке переулка от дома № 48 до улицы Большой Садовой.

Схема организации дорожного движения изменена в связи с работами по ликвидации последствий пожара, произошедшего 21 сентября в отеле «Торн Хаус».

Как сообщалось ранее, с 21 сентября с целью ликвидации последствий ЧП перекрыто движение по переулку Семашко между улицами Пушкинской и Большой Садовой, а также по переулку Малому от переулка Газетного до Семашко.

Напомним, площадь пожара в расположенном в переулке Семашко отеле составила 840 кв. метров. Его тушили 75 человек, было задействовано 25 единиц техники.

В результате происшествия погибли два человека.

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