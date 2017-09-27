Двустороннее движение организовали на участке переулка Семашко в Ростове
Двустороннее движение организовали на участке переулка Семашко в Ростове с 26 сентября.
Двустороннее движение организовали на участке переулка Семашко в Ростове с 26 сентября.
Как сообщает городской департамент автодорог, двустороннее движение организовано на участке переулка от дома № 48 до улицы Большой Садовой.
Схема организации дорожного движения изменена в связи с работами по ликвидации последствий пожара, произошедшего 21 сентября в отеле «Торн Хаус».
Как сообщалось ранее, с 21 сентября с целью ликвидации последствий ЧП перекрыто движение по переулку Семашко между улицами Пушкинской и Большой Садовой, а также по переулку Малому от переулка Газетного до Семашко.
Напомним, площадь пожара в расположенном в переулке Семашко отеле составила 840 кв. метров. Его тушили 75 человек, было задействовано 25 единиц техники.
В результате происшествия погибли два человека.