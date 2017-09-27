В Германии таганрогскому музею передали картину, утраченную во время Великой Отечественной войны

Василий Поленов написал картину в 1881 году, до середины войны она хранилась в Таганроге. Первое ее упоминание после вывоза из России относится к 1959 году, когда полотно выставили на продажу в одной из арт-галерей Мюнхена. С 1975 года работа художника украшала семейный замок Георга Шефера в Ойербахе, а в 1986 году ее приобрела федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн для художественного музея города Киль.