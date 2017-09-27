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12:34 (мск), источник: Городской репортер

В Германии таганрогскому музею передали картину, утраченную во время Великой Отечественной войны

В немецком Киле прошла торжественная церемония передачи картины «Пруд с ветлами» художника Василия Поленова в Таганрогский музей-заповедник, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Как рассказала министр образования региона Лариса Балина, картина Василия Поленова была утрачена во время Великой Отечественной войны.

Василий Поленов написал картину в 1881 году, до середины войны она хранилась в Таганроге. Первое ее упоминание после вывоза из России относится к 1959 году, когда полотно выставили на продажу в одной из арт-галерей Мюнхена. С 1975 года работа художника украшала семейный замок Георга Шефера в Ойербахе, а в 1986 году ее приобрела федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн для художественного музея города Киль.

«В 2015 году в художественном музее Киля начали ревизию произведений живописи и скульптуры, которые могли попасть на территорию Германии в 1933—1945 годы. Проведя ряд серьезных проверок исторических документов, сотрудники музея и германо-российского музейного диалога выявили подозрительное происхождение “Пруда с ветлами”. Благодаря сохранившимся редким материалам и уникальной фотографии сотрудники донского музея смогли доказать, что картина была вывезена из Таганрога немецкими солдатами в 1943 году», — говорится в сообщении.

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