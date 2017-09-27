В Германии таганрогскому музею передали картину, утраченную во время Великой Отечественной войны
В немецком Киле прошла торжественная церемония передачи картины «Пруд с ветлами» художника Василия Поленова в Таганрогский
В немецком Киле прошла торжественная церемония передачи картины «Пруд с ветлами» художника Василия Поленова в Таганрогский
Как рассказала министр образования региона Лариса Балина, картина Василия Поленова была утрачена во время Великой Отечественной войны.
Василий Поленов написал картину в 1881 году, до середины войны она хранилась в Таганроге. Первое ее упоминание после вывоза из России относится к 1959 году, когда полотно выставили на продажу в одной из
«В 2015 году в художественном музее Киля начали ревизию произведений живописи и скульптуры, которые могли попасть на территорию Германии в 1933—1945 годы. Проведя ряд серьезных проверок исторических документов, сотрудники музея и