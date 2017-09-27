В Ворошиловском районе Волгограда 11 октября отключат газ
Жители Ворошиловского района Волгограда останутся без газа с 08:00 до 20:00 11 октября.
Жители Ворошиловского района Волгограда останутся без газа с 08:00 до 20:00 11 октября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, ограничение будет связано с ремонтными работами. Отключения коснутся жителей таких улиц, как Баррикадная, Циолковского, Огарева,
Коммунальщики просят волгоградцев не оставлять 11 октября включенным газоиспользующее оборудование во избежание несчастных случаев.