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15:12 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Ворошиловском районе Волгограда 11 октября отключат газ

Жители Ворошиловского района Волгограда останутся без газа с 08:00 до 20:00 11 октября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, ограничение будет связано с ремонтными работами. Отключения коснутся жителей таких улиц, как Баррикадная, Циолковского, Огарева, Рабочее-Крестьянская, Лавочкина, Козловская, Профсоюзная, Ковровская, Академическая, Симбирская, Череповецкая, Моздокская, Елецкая и не только. Полный список с номерами домов можно узнать здесь.

Коммунальщики просят волгоградцев не оставлять 11 октября включенным газоиспользующее оборудование во избежание несчастных случаев.

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