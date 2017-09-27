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12:31 (мск), источник: Вести - Калининград

Улицы Калининграда снова очистили от незаконной рекламы

Администрация Калининграда провела очередной рейд по демонтажу незаконной рекламы на территории города.

Очищали в этот раз улицы, прилегающие к Советскому проспекту.

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— А вы когда вешали незаконную рекламу, вы никого не предупреждали? Или ваше руководство не знает закона?

— Знает, но мне сказали вешать, я вешаю.

— Так, вы нарушили законодательство Российской Федерации.

Работа этой бригады прошла зря. Рекламные конструкции, установленные незаконно, через несколько минут уберут.

Олег Иванов, сотрудник общественной организации «Зеленый Фронт»:

— Вот такое приспособление, это подарок комитета архитектуры и строительства города Калининграда. Он вот такой высоты, видите, выше человеческого роста, есть еще одна запасная секция, поэтому даже те рекламные конструкции, которые достаточно высоко находятся, теперь нам будет достаточно легко снимать.

Администрация города совместно с общественниками постоянно выходят очищать город от рекламного мусора — не реже двух раз в месяц. Борются с нарушителями и другими методами. Номера телефонов, указанные в объявлении, ставятся на автодозвон, тем самым блокируя работу. Распространителей штрафуют от 3 до 50 тысяч рублей.

Артур Крупин, председатель комитета архитектуры и строительства Калининграда:

— Для Калининградцев могу сказать, что все незаконные объявления и вывески, которые размещены на деревьях, на опорах контактной сети, на опорах освещения, на питательных пунктах, трансформаторных подстанциях, скамейках, в общем, вся городская мебель — это имущество наше общемуниципальное, оно должно быть в удовлетворительном состоянии и размещать незаконные объявления не допускается.

С начала года демонтировано более 250 конструкций и 600 объявлений, включая штендеры и растяжки.

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