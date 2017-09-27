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13:08 (мск), источник: Kommersant.uz

В Узбекистане на выходных ожидаются заморозки

28—30 сентября и 1 октября по территории Узбекистана через Поволжье и Казахстан ожидается вторжение прохладной воздушной массы, сформировавшейся над районами Европейской части России.

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Источник: Kommersant.uz

В последние два дня сентября по республике местами пройдут дожди. Ожидается усиление ветра до 15−20м/с. Температура воздуха понизится днем 28—29 сентября до 15−20 градусов тепла, ночью 30 сентября и 1 октября до 3−8 градусов выше ноля, местами возможны заморозки до 0 градусов.

28—30 сентября по предгорным и горным районам республики селеопасно, сообщает МЧС страны.

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