В Узбекистане на выходных ожидаются заморозки

28—30 сентября и 1 октября по территории Узбекистана через Поволжье и Казахстан ожидается вторжение прохладной воздушной массы, сформировавшейся над районами Европейской части России.
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Источник:Kommersant.uz
В последние два дня сентября по республике местами пройдут дожди. Ожидается усиление ветра до 15−20м/с. Температура воздуха понизится днем 28—29 сентября до 15−20 градусов тепла, ночью 30 сентября и 1 октября до 3−8 градусов выше ноля, местами возможны заморозки до 0 градусов.
28—30 сентября по предгорным и горным районам республики селеопасно, сообщает МЧС страны.
5 лучших воспитателей в истории27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.