Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил США на угрозы закрыть полеты по "открытому небу"
10 причин кашля не от простуды
Водитель авто с номером АМР, сбивший полицейского, связан с ФСБ
СМИ: российский генерал Асапов погиб из-за утечки информации
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Массовая драка туристов РФ в Турции (видео)
Путин заставил понервничать президентскую охрану
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал о паузе в сценической карьере
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Лучшие снимки Cassini
13:25 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение по улице Варварской в Нижнем Новгороде полностью восстановлено

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ОАО «Теплоэнерго», все работы на улице завершены.

Согласно информации, около 05:30 27 сентября специалисты компании завершили восстановление трубопроводов горячего водоснабжения и инженерных коммуникаций, проходящих под ул. Варварской и примерно к 10:30 был восстановлен асфальт на проезжей части.

По состоянию на 12:00 движение по улице открыто на всех полосах, движение общественного транспорта по улице также восстановлено.

Как сообщалось ранее, 26 сентября у дома № 17 по ул. Варварской из-за повреждения трубопровода произошел провал грунта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
В Винницкой области горит склад боеприпасов
Минобороны опубликовало видео пуска МБР «Тополь-М»
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
ФСБ построит заграждение на границе Крыма с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стали известны стартовые площадки по реновации
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь