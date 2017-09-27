Движение по улице Варварской в Нижнем Новгороде полностью восстановлено
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ОАО «Теплоэнерго», все работы на улице завершены.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ОАО «Теплоэнерго», все работы на улице завершены.
Согласно информации, около 05:30 27 сентября специалисты компании завершили восстановление трубопроводов горячего водоснабжения и инженерных коммуникаций, проходящих под ул. Варварской и примерно к 10:30 был восстановлен асфальт на проезжей части.
По состоянию на 12:00 движение по улице открыто на всех полосах, движение общественного транспорта по улице также восстановлено.
Как сообщалось ранее, 26 сентября у дома № 17 по ул. Варварской