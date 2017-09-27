Проезд для пенсионеров 1 октября в общественном транспорте будет бесплатным

В Кузбассе с 2014 года по предложению губернатора 1 октября празднуют как День уважения старшего поколения. В этот день пенсионеры освобождаются от оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает пресс-служба областной администрации. Люди старшего поколения 1 октября смогут бесплатно ездить в электропоездах, общественном электрическом и автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения. Акция не распространяется на маршрутные такси.