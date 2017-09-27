Проезд для пенсионеров 1 октября в общественном транспорте будет бесплатным
Такое решение принял губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Такое решение принял губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
1 октября, в Международный день пожилых людей, проезд в общественном транспорте для пенсионеров будет бесплатным.
В Кузбассе с 2014 года по предложению губернатора 1 октября празднуют как День уважения старшего поколения. В этот день пенсионеры освобождаются от оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает