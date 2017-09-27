Мать двоих детей из Красноярка отказалась от выигранной в лотерею квартиры
Женщина уверяет, что победу ей принесла «искренняя вера в себя и удачу».
Женщина уверяет, что победу ей принесла «искренняя вера в себя и удачу».
Мать двоих детей из Красноярска выиграла в лотерею квартиру, но отказалась от нее в пользу денег. Со слов молодой женщины, победу в лотерее «Столото» ей принесла «искренняя вера в себя и удачу».
Девушка приняла участие в 249-м тираже «Жилищной лотереи». Она уверяет, что за неделю до судьбоносного тиража она, будто
«Все происходящее кажется настоящим чудом! Мы с мужем смотрели свой счастливый эфир по телевизору. Когда поняли, что выиграли, испытали непередаваемый восторг: прыгали, обнимались, визжали как дети, даже разбудили нашу малышку!» — рассказала победительница.
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Добавим, другой житель Красноярска выиграл более 2 миллионов рублей в «Гослото «5 из 36». 26 сентября он угадал пять чисел.
«У победителя была внушительная развернутая ставка. Она стоила 36 960 рублей, то есть у участника было целых 462 комбинации… Общая сумма выигрыша нашего миллионера выросла на 376 000 рублей и составила 2 394 060 рублей», — пояснили в