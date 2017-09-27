Гаишник и хирурги спасли жизнь младенцу в Новосибирске

В Новосибирске, 25 сентября, около 16 часов по радиостанции патрульного автомобиля заместитель командира взвода полка ДПС Сергей Мосолов принял сообщение от оперативного дежурного по Новосибирску о необходимости оказать экстренную помощь медицинскому персоналу Октябрьского роддома № 4.
«Находясь у Октябрьского моста, уже через пять минут патрульный автомобиль прибыл к зданию роддома, — сообщили VN.ru в ГУ МВД по региону. — Ожидавший врач пояснил госавтоинспектору, что у новорожденного малыша тяжелое состояние в результате нарушения работы сердца. Его жизнь может оборваться в ближайшие 2 часа, поэтому необходима срочная помощь квалифицированных кардиохирургов».
Капитан полиции Сергей Мосолов незамедлительно с включенной световой и звуковой сигнализацией на патрульном автомобиле организовал беспрепятственное движение реанимобиля с младенцем по улицам Кирова, Большевистская и Бердское шоссе.
Спасительный маршрут до НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина новорожденный и медперсонал преодолели за 20 минут. Ребенка вовремя передали специалистам клиники, где ему оказали жизненно необходимую медицинскую помощь.