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13:03 (мск), источник: VN.ru

Гаишник и хирурги спасли жизнь младенцу в Новосибирске

В час пик капитан полиции Сергей Мосолов с включенной световой и звуковой сигнализацией на патрульном автомобиле организовал беспрепятственное движение реанимобиля с младенцем по улицам Кирова, Большевистская и Бердское шоссе.

В Новосибирске, 25 сентября, около 16 часов по радиостанции патрульного автомобиля заместитель командира взвода полка ДПС Сергей Мосолов принял сообщение от оперативного дежурного по Новосибирску о необходимости оказать экстренную помощь медицинскому персоналу Октябрьского роддома № 4.

«Находясь у Октябрьского моста, уже через пять минут патрульный автомобиль прибыл к зданию роддома, — сообщили VN.ru в ГУ МВД по региону. —  Ожидавший врач пояснил госавтоинспектору, что у новорожденного малыша тяжелое состояние в результате нарушения работы сердца. Его жизнь может оборваться в ближайшие 2 часа, поэтому необходима срочная помощь квалифицированных кардиохирургов».

Капитан полиции Сергей Мосолов незамедлительно с включенной световой и звуковой сигнализацией на патрульном автомобиле организовал беспрепятственное движение реанимобиля с младенцем по улицам Кирова, Большевистская и Бердское шоссе.

Спасительный маршрут до НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина новорожденный и медперсонал преодолели за 20 минут. Ребенка вовремя передали специалистам клиники, где ему оказали жизненно необходимую медицинскую помощь.

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