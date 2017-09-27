От неверной жены избавили мужчину судебные приставы

«Героиней» выселения из квартиры стала 44-летняя должница, уличенная мужем в супружеской измене. Не выдержав предательства, муж подал на развод. При этом квартира отошла мужчине, тогда как у бывшей жены было и другое жилье, сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

После этого гражданин Н. решил устроить свою личную жизнь, познакомившись с дамой и пригласив ее жить вместе. Бывшая жена, все еще на что-то надеясь, отказалась выселяться из «родового гнезда», всячески вмешиваясь в быт новой пары. Однако трудности лишь сблизили влюбленных, и вскоре они сыграли свадьбу. Тем временем суд вынес решение о выселении должницы, ставшей настоящим кошмаром для молодоженов.

Судебные приставы ознакомили гражданку Н. с решением суда и последствиями, которые могут возникнуть в случае отказа от добровольного исполнения. Ответившая решительным отказом должница не стала сопротивляться исполнительным действиям, происходившим в присутствии полиции.

Недовольная и крайне расстроенная гражданка Н. стала бранить бывшего мужа, его новую супругу и, осознав неминуемость своего ухода из квартиры, начала собирать вещи. Потрясая чемоданами, должница хлопнула дверью, наконец-то оставив бывшего супруга в покое.