От неверной жены избавили мужчину судебные приставы
Участниками настоящей любовной драмы стали судебные приставы Заельцовского района Новосибирска — они помогли мужчине, женившемуся повторно, освободить квартиру от бывшей жены.
Участниками настоящей любовной драмы стали судебные приставы Заельцовского района Новосибирска — они помогли мужчине, женившемуся повторно, освободить квартиру от бывшей жены.
«Героиней» выселения из квартиры стала 44-летняя должница, уличенная мужем в супружеской измене. Не выдержав предательства, муж подал на развод. При этом квартира отошла мужчине, тогда как у бывшей жены было и другое жилье, сообщает
После этого гражданин Н. решил устроить свою личную жизнь, познакомившись с дамой и пригласив ее жить вместе. Бывшая жена, все еще на
Судебные приставы ознакомили гражданку Н. с решением суда и последствиями, которые могут возникнуть в случае отказа от добровольного исполнения. Ответившая решительным отказом должница не стала сопротивляться исполнительным действиям, происходившим в присутствии полиции.
Недовольная и крайне расстроенная гражданка Н. стала бранить бывшего мужа, его новую супругу и, осознав неминуемость своего ухода из квартиры, начала собирать вещи. Потрясая чемоданами, должница хлопнула дверью,