Летний сезон в омских парках закончится на этой неделе
Зоны отдыха омичей уже начали готовить к работе в зимних условиях.
Зоны отдыха омичей уже начали готовить к работе в зимних условиях.
Уже в эту субботу, 30 сентября, в парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советский пройдет закрытие летнего сезона. Мероприятия начнутся в 11:00. Омичей и гостей города ждут выступления городских творческих коллективов, соревнования, танцы и угощение.
На сегодняшний
По традиции, на территориях парка построят ледовые городки, горки, места для катания на лыжах, коньках, снегоходах, хасках и оленях. Отметим, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ будет работать зона для барбекю и рыбалки. В Советском парке появится трасса для сноубординга с подъёмниками. Новогодний проект «Омской крепости» пока держат в тайне.