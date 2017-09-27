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13:21 (мск), источник: Om1.ru

Летний сезон в омских парках закончится на этой неделе

Зоны отдыха омичей уже начали готовить к работе в зимних условиях.

 Уже в эту субботу, 30 сентября, в парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советский пройдет закрытие летнего сезона. Мероприятия начнутся в 11:00. Омичей и гостей города ждут выступления городских творческих коллективов, соревнования, танцы и угощение.

На сегодняшний пресс-конференции директор муниципального предприятия города Омска «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Константин Лукашевич сообщил о том, что большинство аттракционов на территории парков Центральный, Советский, садов «Сибирь» и Кирова будет убрано и законсервировано.

По традиции, на территориях парка построят ледовые городки, горки, места для катания на лыжах, коньках, снегоходах, хасках и оленях. Отметим, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ будет работать зона для барбекю и рыбалки. В Советском парке появится трасса для сноубординга с подъёмниками. Новогодний проект «Омской крепости» пока держат в тайне.

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