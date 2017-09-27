Летний сезон в омских парках закончится на этой неделе

Уже в эту субботу, 30 сентября, в парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советский пройдет закрытие летнего сезона. Мероприятия начнутся в 11:00. Омичей и гостей города ждут выступления городских творческих коллективов, соревнования, танцы и угощение.

На сегодняшний пресс-конференции директор муниципального предприятия города Омска «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Константин Лукашевич сообщил о том, что большинство аттракционов на территории парков Центральный, Советский, садов «Сибирь» и Кирова будет убрано и законсервировано.