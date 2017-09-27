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13:14 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежском роддоме рассказали, из-за чего перепутали пол младенца

В облздраве прокомментировали резонансную историю о том, как акушеры перепутали пол ребенка в Лискинском роддоме. Женщине ошибочно указали в документах «девочка» вместо «мальчик».

Источник: Новости Воронежа

В результате мать была уверена, что у нее дочка, а потом при выписке ей отдали сына. Женщина опасалась, что детей перепутали в роддоме. Но оказалось, что медики допустили ошибку при оформлении документов. ДНК-экспертиза, которую провел роддом, доказала, что ребенок родной для матери. Медики извинились перед родителями. А медработник, который допустил ошибку, получил дисциплинарное взыскание.

«Сказался человеческий фактор. У акушеров очень большая нагрузка. Сильно устают. В тот день они приняли шесть родов, — рассказала заместитель главного врача по детству и родовспоможению Лискинской райбольницы Марина Милашенко. — Конечно, очень жаль, что такая ситуация вообще возникла, но она не причинила вреда ни здоровью, ни жизни».

По мнению врача, главное — что роды прошли хорошо. Ведь мама не наблюдалась в женской консультации до родов.

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