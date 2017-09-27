В Воронежском роддоме рассказали, из-за чего перепутали пол младенца
В облздраве прокомментировали резонансную историю о том, как акушеры перепутали пол ребенка в Лискинском роддоме. Женщине ошибочно указали в документах «девочка» вместо «мальчик».
В облздраве прокомментировали резонансную историю о том, как акушеры перепутали пол ребенка в Лискинском роддоме. Женщине ошибочно указали в документах «девочка» вместо «мальчик».
В результате мать была уверена, что у нее дочка, а потом при выписке ей отдали сына. Женщина опасалась, что детей перепутали в роддоме. Но оказалось, что медики допустили ошибку при оформлении документов.
«Сказался человеческий фактор. У акушеров очень большая нагрузка. Сильно устают. В тот день они приняли шесть родов, — рассказала заместитель главного врача по детству и родовспоможению Лискинской райбольницы Марина Милашенко. — Конечно, очень жаль, что такая ситуация вообще возникла, но она не причинила вреда ни здоровью, ни жизни».
По мнению врача, главное — что роды прошли хорошо. Ведь мама не наблюдалась в женской консультации до родов.