В Воронежском роддоме рассказали, из-за чего перепутали пол младенца

Источник: Новости Воронежа

В результате мать была уверена, что у нее дочка, а потом при выписке ей отдали сына. Женщина опасалась, что детей перепутали в роддоме. Но оказалось, что медики допустили ошибку при оформлении документов. ДНК-экспертиза, которую провел роддом, доказала, что ребенок родной для матери. Медики извинились перед родителями. А медработник, который допустил ошибку, получил дисциплинарное взыскание.

«Сказался человеческий фактор. У акушеров очень большая нагрузка. Сильно устают. В тот день они приняли шесть родов, — рассказала заместитель главного врача по детству и родовспоможению Лискинской райбольницы Марина Милашенко. — Конечно, очень жаль, что такая ситуация вообще возникла, но она не причинила вреда ни здоровью, ни жизни».