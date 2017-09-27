В Воронежской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 37% за неделю
К врачам пришли 8,3 тыс человек.
К врачам пришли 8,3 тыс человек.
К медикам с гриппом и ОРВИ за неделю пришли 8,3 тыс. жителей Воронежской области, в том числе более 5,5 тыс. детей, сообщила
Эпидемическая ситуация в городе и области соответствует сезонному уровню. Специалисты напомнили, что самый надежный способ защиты от гриппа — вакцинация. Она провоцирует иммунную систему организма на борьбу с инфекцией. При прививке частицы вируса попадают в организм — они не могут размножаться и вызывать заболевания, однако клетки иммунной системы начинают продуцировать антитела. Человек при этом не чувствует симптомов болезни. Когда же в организм попадает болезнетворный вирус, времени для выработки антител уже не требуется, поэтому болезнь не развивается. Самый благоприятный период для вакцинации — с сентября по ноябрь.
Контекст
Прививки от гриппа в 2017 году сделают как минимум 934 тыс. жителям Воронежской области. В рамках национального календаря прививок (утверждаемый приказом Минздрава документ, который определяет сроки и тип бесплатных массовых вакцинаций по программе обязательного медстрахования) в регионе планируют привить 850 тыс. человек из «группы риска». В эту группу входят дети в возрасте от полугода, школьники и студенты, работники медицинских и образовательных организаций, беременные, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Число жителей, которым сделают прививку за счет средств федерального бюджета, вырастет на 200 тыс. по сравнению с 2016 годом. Ожидается, что в регионе вакцинируют 75% жителей из «группы риска». Остальных прививают за счет собственных средств или средств работодателей.