В Воронежской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 37% за неделю

Источник: РИА "Воронеж"

К медикам с гриппом и ОРВИ за неделю пришли 8,3 тыс. жителей Воронежской области, в том числе более 5,5 тыс. детей, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в среду, 27 сентября. Санврачи привели статистику заболеваемости за 18 — 24 сентября. За неделю до этого пациентов было на 34,7% меньше — около 6 тыс. человек.

Эпидемическая ситуация в городе и области соответствует сезонному уровню. Специалисты напомнили, что самый надежный способ защиты от гриппа — вакцинация. Она провоцирует иммунную систему организма на борьбу с инфекцией. При прививке частицы вируса попадают в организм — они не могут размножаться и вызывать заболевания, однако клетки иммунной системы начинают продуцировать антитела. Человек при этом не чувствует симптомов болезни. Когда же в организм попадает болезнетворный вирус, времени для выработки антител уже не требуется, поэтому болезнь не развивается. Самый благоприятный период для вакцинации — с сентября по ноябрь.

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