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16:53 (мск), источник: ТАСС

Медведев предупредил о риске невыполнения плана по вводу жилья

Причиной премьер назвал тот факт, что в 2015 году, на который пришелся пик кризиса и снижение спроса на жилье, инвесторы почти не запускали новые проекты по строительству домов.

ГОРКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил о риске недостижения плановых показателей ввода жилья в 2017 году. «Есть риски, связанные с тем, что мы можем не достигнуть в этом году планового показателя по вводу жилья», — заявил он на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Причиной премьер назвал тот факт, что в 2015 году, на который пришелся пик кризиса и снижение спроса на жилье, инвесторы почти не запускали новые проекты по строительству домов. «И этот отложенный эффект в том числе мы ощущаем сейчас», — констатировал глава кабмина. «Поэтому нужно, чтобы и регионы, и федеральные ведомства направили усилия на увеличение объемов жилищного строительства, оперативнее предоставляли земельные участки застройщикам, максимально упрощая административные процедуры, в частности, выдачу разрешений на строительство», — потребовал он.

Глава кабмина добавил, что цены на жилье в России при этом стабилизировались.

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