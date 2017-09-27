Медведев предупредил о риске невыполнения плана по вводу жилья
Причиной премьер назвал тот факт, что в 2015 году, на который пришелся пик кризиса и снижение спроса на жилье, инвесторы почти не запускали новые проекты по строительству домов.
Причиной премьер назвал тот факт, что в 2015 году, на который пришелся пик кризиса и снижение спроса на жилье, инвесторы почти не запускали новые проекты по строительству домов.
ГОРКИ, 27 сентября. /ТАСС/.
Причиной премьер назвал тот факт, что в 2015 году, на который пришелся пик кризиса и снижение спроса на жилье, инвесторы почти не запускали новые проекты по строительству домов. «И этот отложенный эффект в том числе мы ощущаем сейчас», — констатировал глава кабмина. «Поэтому нужно, чтобы и регионы, и федеральные ведомства направили усилия на увеличение объемов жилищного строительства, оперативнее предоставляли земельные участки застройщикам, максимально упрощая административные процедуры, в частности, выдачу разрешений на строительство», — потребовал он.
Глава кабмина добавил, что цены на жилье в России при этом стабилизировались.