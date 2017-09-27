В Новосибирской области проживает 12770 ее ровесников
В 2017 году Новосибирской области исполнилось 80 лет, и местное отделение Пенсионного фонда выяснило, сколько ровесников региона живет на этой территории.
В 2017 году Новосибирской области исполнилось 80 лет, и местное отделение Пенсионного фонда выяснило, сколько ровесников региона живет на этой территории.
Официальной датой образования НСО является 28 сентября 1937 года. Сотрудники ПФР провели исследование и выяснили, что 12770 жителей Новосибирской области являются ее ровесниками. Они родились в том же году до 28 сентября и уже отметили свой 80-летний юбилей.
Всего в регионе проживает порядка 87 тысяч граждан 80 лет и старше — тех, кто родился и рос вместе с нашей областью, наблюдал ее «первые шаги». Большинство из них являются получателями страховой пенсии по старости, и, достигнув 80-летнего возраста, они получают ее в повышенном размере, отмечает
Напомним, что фиксированная выплата каждый год индексируется и на сегодняшний день составляет 4805 рублей. При достижении гражданином 80 лет в текущем году ее размер становится 9610 рублей. Исключением являются граждане, имеющие инвалидность I группы — им фиксированная выплата устанавливается в повышенном размере сразу, при установлении инвалидности, и в 80 лет во второй раз не повышается.
На фиксированную выплату в повышенном размере для граждан указанной категории в 2017 году органами ПФР Новосибирской области направлено уже более 7,5 миллиарда рублей.
Ранее VN.ru сообщал, что численность получателей пенсий в нашей области за первое полугодие 2017 года увеличилось на 5 тысяч, составив 818,7 тысячи человек. Еще пять лет назад их было на 70 тысяч меньше.