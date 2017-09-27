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13:30 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске сотрудники Росгвардии припарковали свою машину на парковке для инвалидов

Челябинцы возмущены действиями сотрудников полиции. Представители Росгвардии заняли места для инвалидов на парковке у ТК «Родник».

Фото служебной «Лады», припаркованной на местах для инвалидов, появилось в социальных сетях и вызвало бурное обсуждение горожан. Других эмоций, как гнев и возмущение, у челябинцев не было:

 — На сайт ГИБДД эти фотки отправить надо или МВД России.

 — Сами со всего города эвакуатором забирают авто с мест для инвалидов, а сами авто ставят на инвалидские. Беспредел.

 — Уволить!

 — 5000 штраф! И эвакуировать! Нам значит нельзя, мы обычные смертные, нас наказывают по всей строгости закона. А полицейскую машину нет? Получается им все можно? Где справедливость люди? Автору записи и фото респект! За открытие беспредела!

 — Вспоминаем ПДД. Транспортным средствам спецслужб в экстренных ситуациях допускается нарушать ПДД при включенной мигалке и звуковом оповещении.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе Росгвардии подтвердили, что припаркованный у ТК «Родник» автомобиль, действительно принадлежит им. Сотрудники Росгвардии были вынуждены оставить его там, потому что прибыли на вызов, получив сигнал «Тревога» с охраняемого объекта.

«С целью незамедлительного прибытия на место происшествия и обеспечения безопасности граждан, а также немедленного пресечения преступления или иного правонарушения, патрульный автомобиль Росгвардии был припаркован на месте, предназначенном для автотранспорта лиц с ограниченными возможностями, однако, позволяющим максимально быстро добраться до места вызова, при этом не создав помех для других участников движения у ТРК в «час-пик», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В процессе выяснения причин срабатывания тревожной сигнализации, сотрудниками Росгвардии были задержаны двое несовершеннолетних молодых людей совершивших противоправные действия.

«Отметим, что при выезде на срабатывание тревожной сигнализации сотрудники вневедомственной охраны не знают с каким именно преступлением или правонарушением столкнутся и какой уровень опасности злоумышленник представляет для граждан», — добавили в Росгвадии.

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