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14:04 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградка получила титул на конкурсе «Мисс студенчество России»

Калининградка Анна Старкова получила титул «Мисс грация» на конкурсе «Мисс студенчество России — 2017», итоги которого подвели 26 сентября.

За победу боролись 50 студентов: 33 девушки и 17 парней из более чем 30 регионов страны. Жюри выбирало самого творческого, интеллектуального и спортивного.

Калининградскую область представила студентка факультета юриспруденции БФУ им. И. Канта.

«В 7 лет переступила порог балетного класса, а в 10 лет начала заниматься в школьном кружке акробатики. Моим хобби и работой являются танцы, которыми я занимаюсь уже 12 лет. Надеюсь, я смогла достойно представить наш регион и показать, что калининградские студенты — яркие и активные», — рассказала девушка.

Главный приз конкурса завоевали представители Ставропольского края. «Мисс Студенчество России-2017» стала Анастасия Кобцева, титул «Мистер Студенчество России-2017» присужден Павлу Бабичу.

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