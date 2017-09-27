Дорожные ямы Среднего Урала возьмут под мобильный контроль
Автомобилистов.
Автомобилистов.
Минтранс Свердловской области внедряет сервис общественного контроля за состоянием дорог. Мобильное приложение «Монитор» позволит пользователям сообщать властям о разбитом или некачественно отремонтированном дорожном покрытии.
Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информационной политики, свердловчане смогут указать конкретный участок «убитой» дороги. Далее он будет автоматически идентифицироваться, а информация отправляться ответственным за ремонт.
По словам и.о. министра транспорта и связи Валерия Старкова, внедрение приложения повысит эффективность проекта «Безопасные и качественные дороги». Он подчеркнул, что проблемы будут решаться оперативно благодаря поэтапному разграничению работы.
Сейчас новый сервис активно тестируется: скачать его уже можно в Google Play и App Store.