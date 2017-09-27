Турция стала самым популярным направлением у туристов Новосибирской области, об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко.

«В этом туристическом сезоне сработал эффект отложенного спроса. Лидером турпотока стала Турция. Отели предложили максимально выгодное соотношение цены и качества», — заявил Микитченко.

В начале 2017 года Крымское направление и Симферополь пользовались достаточно высоким спросом у туристов Новосибирской области — рост турпотока по сравнению с прошлым годом составлял 15−20%.

Однако с приближением сезона летних отпусков ситуация изменилась.

«К маю месяцу соотношение совокупного продукта — перевозка плюс проживание и питание — в Крыму было дороже, чем в той же Турции. Турция — понятный и внятный курорт для россиян», — подчеркнул глава ассоциации турорганизаций..

Среди курортов регионов Сибири безусловным лидером турпотока является Алтай.

«В июле месяце мы наблюдали почти 100% заполняемость куротов Алтая. Однако сезонность отдыха в регионе кратковременна, это не позволяет поддерживать инфраструктуру на достаточном уровне, качество сервиса и так далее», — отметил глава НАТО.