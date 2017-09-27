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18:37 (мск), источник: РБК

Синоптики предупредили москвичей о первых заморозках в выходные

Первые заморозки ожидаются в Москве в ночь на воскресенье, 1 октября, рассказала РБК ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.

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«Понижение температуры не за горами. На этой неделе не исключено, что температура воздуха ночью опустится ниже 0 градусов», — сообщила она.

«В четверг днем в Москве будет около 10 градусов, в пятницу температура опустится до 6. На выходные в дневное время ожидается солнечная погода, днем 6−11 градусов», — добавила она.

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Первые заморозки синоптики зафиксировали в Московской области в ночь на субботу, 23 сентября. Тогда тогда температура воздуха падала до — 0,5 градусов.

25 и 26 сентября в Москве наблюдалось повышенное атмосферное давление, которое побило рекорд для этих дней, установленный в 1973 году. Так 25 сентября атмосферное давление достигло 766,6 мм рт. ст., а 26 — 765,7 мм рт. ст. Синоптики обещали, что атмосферное давление до конца недели останется выше нормы.

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