Синоптики предупредили москвичей о первых заморозках в выходные

«Понижение температуры не за горами. На этой неделе не исключено, что температура воздуха ночью опустится ниже 0 градусов», — сообщила она.

«В четверг днем в Москве будет около 10 градусов, в пятницу температура опустится до 6. На выходные в дневное время ожидается солнечная погода, днем 6−11 градусов», — добавила она.

Читайте также В Москве побит рекорд атмосферного давления 44-летней давности

Первые заморозки синоптики зафиксировали в Московской области в ночь на субботу, 23 сентября. Тогда тогда температура воздуха падала до — 0,5 градусов.