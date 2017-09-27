В Воронеже самолет Ил-96−300 совершил контрольный облет

Источник: vaso.ru

Самолет Ил-96−300 (серийный заводской № 0015) CU-T1250 авиакомпании Cubana de Aviacion совершил контрольный облет в рамках периодического технического обслуживания в ПАО «ВАСО», сообщает пресс-служба предприятия.

«Согласно заключению, полученному от летчиков, полет был признан зачетным. Техобслуживание этого самолета находится в графике, следующий проверочный полет запланирован на конец сентября», — сообщил директор по обеспечению и эксплуатации ПАО «ВАСО» Александр Ярчевский.

Воздушное судно находится на техническом обслуживании воронежского авиазавода с января этого года в рамках договора ПАО «ВАСО» с ЗАО «ИФК Техник». Облет стал контрольной проверкой после завершения работ на воздушном судне.

Также сообщается, что в парке авиакомпании Cubana de Aviacion находится самолет Ил-96−300 (серийный № 0017), техническое состояние которого оценивается как неисправное. Сейчас обсуждается вопрос приведения воздушного судна в летное состояние для перегона его в Воронеж, где будет проведено комплексное техническое обслуживание.