Южноуральцев два дня будут терзать магнитные бури
В ближайшие двое суток, 27 и 28 сентября, Земля будет проходить сквозь поток солнечного ветра, истекающего из крупной корональной дыры.
В ближайшие двое суток, 27 и 28 сентября, Земля будет проходить сквозь поток солнечного ветра, истекающего из крупной корональной дыры.
Такие прогнозы опубликованы на странице AstroAlert «Наблюдательная астрономия» ВКонтакте со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Ветер от крупной коронарной дыры уже достиг Земли и приведет к магнитным бурям.
По данным Gismeteo, магнитные бури силой четыре балла начнутся уже в ближайшие часы и продлятся до вечера пятницы. Ранним утром в четверг, геомагнитные возмущения усилятся до пяти баллов, потом начнут снижаться. К вечеру завтрашнего дня прогнозируются бури силой три балла и ночью вновь усилятся до четырех баллов.
По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, в период с 11 до 24 часов среды, 27 сентября, в Челябинске произошла магнитная буря уровня G1 (слабая). Следующая малая буря ожидается в утренние часы четверга. В перерывах геомагнитное поле будет возбужденным.
Кроме того, мощный антициклон, господствующий сейчас на Южном Урале сохраняет в регионе высокий фон атмосферного давления.
Такая погода неблагоприятна, в первую очередь, для метеозависимых людей с сосудистыми нарушениями и заболеваниями сердца. Головные и сердечные боли, скачки артериального давления, ухудшение общего самочувствия возможны у гипертоников, лиц с неустойчивым собственным артериальным давлением, у людей, страдающих
Южноуральцам с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, нервной системы в такие дни особенно строго придерживаться графика приема препаратов, которые назначены специалистами. По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.