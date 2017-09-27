Южноуральцев два дня будут терзать магнитные бури

Такие прогнозы опубликованы на странице AstroAlert «Наблюдательная астрономия» ВКонтакте со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Ветер от крупной коронарной дыры уже достиг Земли и приведет к магнитным бурям.

По данным Gismeteo, магнитные бури силой четыре балла начнутся уже в ближайшие часы и продлятся до вечера пятницы. Ранним утром в четверг, геомагнитные возмущения усилятся до пяти баллов, потом начнут снижаться. К вечеру завтрашнего дня прогнозируются бури силой три балла и ночью вновь усилятся до четырех баллов.

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По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, в период с 11 до 24 часов среды, 27 сентября, в Челябинске произошла магнитная буря уровня G1 (слабая). Следующая малая буря ожидается в утренние часы четверга. В перерывах геомагнитное поле будет возбужденным.

Кроме того, мощный антициклон, господствующий сейчас на Южном Урале сохраняет в регионе высокий фон атмосферного давления.

Такая погода неблагоприятна, в первую очередь, для метеозависимых людей с сосудистыми нарушениями и заболеваниями сердца. Головные и сердечные боли, скачки артериального давления, ухудшение общего самочувствия возможны у гипертоников, лиц с неустойчивым собственным артериальным давлением, у людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, ишемией. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.