В Росгвардии рассказали, почему заняли парковку для инвалидов

«26 сентября в 18 часов наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, находясь на маршруте патрулирования, получил сигнал “Тревога” с охраняемого объекта, расположенного по адресу: улица Труда, 203. С целью незамедлительного прибытия на место происшествия и обеспечения безопасности граждан, а также немедленного пресечения преступления, патрульный автомобиль Росгвардии был припаркован на месте, предназначенном для автотранспорта лиц с ограниченными возможностями, однако, позволяющим максимально быстро добраться до места вызова, при этом, не создав помех для других участников движения у ТРК в час пик», — рассказали в ведомстве.