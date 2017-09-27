В Росгвардии рассказали, почему заняли парковку для инвалидов
В Росгвардии Челябинской области отреагировали на публикацию редакции сайта cheltv.ru ГТРК «Южный Урал» о припаркованной служебной машине ведомства на месте для инвалидов.
В Росгвардии Челябинской области отреагировали на публикацию редакции сайта cheltv.ru ГТРК «Южный Урал» о припаркованной служебной машине ведомства на месте для инвалидов.
Как и предполагалось, сотрудники ведомства прибыли в ТРК «Родник» по тревоге о правонарушении.
«26 сентября в 18 часов наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, находясь на маршруте патрулирования, получил сигнал “Тревога” с охраняемого объекта, расположенного по адресу: улица Труда, 203. С целью незамедлительного прибытия на место происшествия и обеспечения безопасности граждан, а также немедленного пресечения преступления, патрульный автомобиль Росгвардии был припаркован на месте, предназначенном для автотранспорта лиц с ограниченными возможностями, однако, позволяющим максимально быстро добраться до места вызова, при этом, не создав помех для других участников движения у ТРК в час пик», — рассказали в ведомстве.
Результатом реагирования сотрудников Росгвардии стало задержание двух молодых людей 2000 и 2001 года рождения, совершивших противоправные действия. В ведомстве подчеркнули, что при срабатывании тревожной кнопки до прибытия на местность они не знают, с каким именно правонарушением столкнутся и какой уровень опасности злоумышленник представляет для горожан.