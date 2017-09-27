Названы самые часто воруемые вещи из отелей в России
Опубликован внушительный список вещей, зачастую неожиданных, которые постояльцы крадут из российских гостиниц.
Опубликован внушительный список вещей, зачастую неожиданных, которые постояльцы крадут из российских гостиниц.
Самый часто похищаемый предмет — полотенца, сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на один из сервисов аренды жилья.
На втором месте — халаты. Также в тройку излюбленной добычи воришек входит постельное белье. На четвертом месте — посуда, а на пятом — всевозможные мелкие бытовые приспособления, например, ложки для обуви или одежные щетки.
Также в десятку самых похищаемых предметов вошли зеркала, плафоны с люстр, пульты от телевизора и кондиционера и батарейки от них, таблички на дверь и бытовые приборы, в частности, чайники, утюги, фены.
Из необычного — иногда постояльцы крадут у собственников отелей домашних животных (были случаи с породистыми щенками).
Рейтинг составлялся на основе опроса владельцев отелей экономкласса (три звезды и ниже), а также
«Моя Планета» ранее рассказывала о самых странных поступках постояльцев гостиниц (со слов сотрудников отелей).