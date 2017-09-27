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14:46 (мск), источник: ТАСС

В Екатеринбурге представлена история рода Демидовых, основанная на архивных документах

В проекте задействованы архивы Ярославской области, Алтайского края и Национального архива Финляндии.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Управление архивами Свердловской области открыло в среду первую в Екатеринбурге выставку о роде Демидовых, основанную на архивных документах. В проекте задействованы архивы Ярославской области, Алтайского края и Национального архива Финляндии, сообщил ТАСС в среду руководитель свердловского архива Александр Капустин.

«Выставка посвящена истории рода Демидовых, которые оставили после себя тысячу дел. Только в государственном архиве Свердловской области 26 тысяч дел, связанных с этим уральским родом. Остальные документы расселялись по стране и по миру. Мы для себя поставили задачу собрать все эти документы и представить их в рамках выставочного проекта людям», — сказал Капустин.

На выставке представлены десятки уникальных архивных документов, в числе которых как оригиналы, так и копии. По мнению Капустина, выставка должна заинтересовать ученых, которые изучат документы и, возможно, на их основе выпустят монографию. «На данный момент кроме “Истории хозяйства Демидовых”, Кафенгауза (Монография Бориса Кафенгауза “История хозяйства Демидовых в XVIII—XIX вв.” — прим. ТАСС) обобщающего, академического труда по истории династии промышленников нет. А ведь это (деятельность Демидовых — прим. ТАСС) первый опыт российского предпринимательства, первый опыт российской приватизации, первый опыт дистанционного управления экономикой», — говорит Капустин.

После Екатеринбурга выставка будет размещена в Нижнем Тагиле и Невьянске (Свердловская область), а также в Барнауле (Алтайский край) и Ярославле.

Династия Демидовых — российские предприниматели, ставшие известными при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Демидовы являются основателями многих уральских городов-заводов. Среди представителей этого рода были талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, а также деятели науки, литературы и искусства, меценаты, которые оставили свой след во многих городах Европы. Крупнейшими центрами изучения наследия Демидовых в России являются Тула, Барнаул, Невьянск, Нижний Тагил.

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