В пермских трамваях включили отопление
Было принято решение о запуске обогревателей в электротранспорте.
Было принято решение о запуске обогревателей в электротранспорте.
В пермских трамваях и троллейбусах включили отопление. Среднесуточная температура в Прикамье составляет от -5 до +5 градусов. Поэтому было принято решение о запуске в электротранспорте обогревателей. Они находятся под пассажирскими сиденьями.
По сообщению «Пермгорэлектротранса», эта мера — первая ступень отопления, которая запускается при пониженной температуре воздуха. Тепловые завесы — вторая и третья ступень обогрева, включаются, когда температура опустится ниже -5 градусов.