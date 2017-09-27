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14:48 (мск), источник: Telegraf.by

Беларусь в топ-5 самых нездоровых стран мира

Беларусь попала в топ-5 самых нездоровых стран мира. Об этом говорится в исследовании организации Clinic Compare, которая проанализировала ситуацию в 179 странах.

Источник: Telegraf.by

Выше Беларуси только Чехия, Россия и Словения.

Страны оценивались по трем факторам: потребление алкоголя на человека в год, потребление табака на человека в год и распространенность ожирения среди населения.

В первую десятку также вошли Словакия, Венгрия, Хорватия, Польша, Люксембург, Литва и США.

Самая здоровая страна в мире, согласно рейтингу, — Афганистан, где один из самых низких уровней ожирения в мире, низкие уровни курения и употребления алкоголя.

В топ-10 наименее больных стран также вошли Гвинея, Нигер, Непал, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Малави, Сомали, Мозамбик, Эфиопия.

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