Беларусь в топ-5 самых нездоровых стран мира
Беларусь попала в топ-5 самых нездоровых стран мира. Об этом говорится в исследовании организации Clinic Compare, которая проанализировала ситуацию в 179 странах.
Беларусь попала в топ-5 самых нездоровых стран мира. Об этом говорится в исследовании организации Clinic Compare, которая проанализировала ситуацию в 179 странах.
Выше Беларуси только Чехия, Россия и Словения.
Страны оценивались по трем факторам: потребление алкоголя на человека в год, потребление табака на человека в год и распространенность ожирения среди населения.
В первую десятку также вошли Словакия, Венгрия, Хорватия, Польша, Люксембург, Литва и США.
Самая здоровая страна в мире, согласно рейтингу, — Афганистан, где один из самых низких уровней ожирения в мире, низкие уровни курения и употребления алкоголя.
В топ-10 наименее больных стран также вошли Гвинея, Нигер, Непал, Демократическая Республика Конго, Эритрея, Малави, Сомали, Мозамбик, Эфиопия.