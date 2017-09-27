Все нарушения устранены в закрытом до ноября детском саду № 15 в Иркутске
Сейчас в учреждении заканчивается ремонт.
Сейчас в учреждении заканчивается ремонт.
Руководство детского сада № 15 устранило нарушения выявленные Роспотребнадзором в мае 2017 года. Об этом сообщил начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин на депутатских слушаниях городской Думе сегодня, 27 сентября. Напомним, работа детского сада была приостановлена на 90 дней в августе 2017 года
Вопрос о готовности детского сада № 15 поднял депутат Думы Иркутска Виталий Матвийчук. Ответ чиновника мэрия был краток.
«Сейчас в детском саду завершается ремонт. Территория учреждения уже благоустроена», — сообщил Александр Костин.
Напомним, что руководство детского сада № 15 Иркутска было признано виновным в нарушении санитарных требований и гигиенических норм. Деятельность учреждения была приостановлена. Соответствующее постановление вынес Ленинский районный суд.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что 17 мая сотрудники Роспотребнадзора без предварительного предупреждения опечатали дошкольное учреждение. Изначально причиной приостановки деятельности детского сада стало отсутствие пластиковых подоконников. Далее
Согласно результатам проверки, в детском саду № 15 выявлены многочисленные нарушения, связанные с плохим
Ранее департамент образования Иркутска заявил о том, что в течение 2015−2016 годов в данном детском саду проводились различные ремонтные работы, на что из городского бюджета было выделено около 5 млн рублей. Так, был проведен капитальный ремонт кровли, полов в группах на первом этаже, стен и потолков в пищеблоке, заменены двери и проведено утепление стен здания. Установлено новое игровое спортивное оборудование на территории детсада и уложено бесшовное покрытие на детской спортплощадке. Также выполнено устройство теневых навесов. В этом году запланировано капитально отремонтировать отмостку вокруг детского сада и продолжить установку теневых навесов.