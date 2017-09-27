Все нарушения устранены в закрытом до ноября детском саду № 15 в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Руководство детского сада № 15 устранило нарушения выявленные Роспотребнадзором в мае 2017 года. Об этом сообщил начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин на депутатских слушаниях городской Думе сегодня, 27 сентября. Напомним, работа детского сада была приостановлена на 90 дней в августе 2017 года из-за нарушений санитарных требований и гигиенических норм. Сейчас в учреждении заканчиваются ремонтные работы, сообщает ИА IrkutskMedia.

Вопрос о готовности детского сада № 15 поднял депутат Думы Иркутска Виталий Матвийчук. Ответ чиновника мэрия был краток.

«Сейчас в детском саду завершается ремонт. Территория учреждения уже благоустроена», — сообщил Александр Костин.

Напомним, что руководство детского сада № 15 Иркутска было признано виновным в нарушении санитарных требований и гигиенических норм. Деятельность учреждения была приостановлена. Соответствующее постановление вынес Ленинский районный суд.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что 17 мая сотрудники Роспотребнадзора без предварительного предупреждения опечатали дошкольное учреждение. Изначально причиной приостановки деятельности детского сада стало отсутствие пластиковых подоконников. Далее пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области распространила информацию о том, что детсад был закрыт «из-за гнилых полов, ветхих окон, отсутствия овощехранилища, ведения ремонтных работ в присутствии детей».

Согласно результатам проверки, в детском саду № 15 выявлены многочисленные нарушения, связанные с плохим материально-техническим состоянием учреждения. В целом, зданию требовалось проведение капитального ремонта с заменой окон, полов, установкой веранд, приобретением необходимого оборудования для пищеблока. Так, в некоторых помещениях детского сада полы сгнили и проваливались. В учреждении были обнаружены ветхие окна, отделка стен не соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям. На пищеблоке отсутствовали достаточные условия для обработки посуды. Дорожки на территории, прилегающей к зданию детского сада, были в аварийном состоянии. На момент проведения проверки в детском саду велся ремонт, что является недопустимым.