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15:15 (мск), источник: Nakanune.ru

Директора челябинской детской спортшколы «Атлет», выступившего против оптимизации учреждения, уволили

В Челябинске уволили директора детской муниципальной спортшколы «Атлет» Сергея Цикункова, выступавшего против оптимизации учреждения.

Источник: Nakanune.ru

«Меня уволили без объяснения причин. По статье 278 ТК РФ, согласно которой учредитель имеет полное право расторгнуть со мной трудовой договор, без оснований. Буду оспаривать решение в судебном порядке, — сообщил Накануне.RU Сергей Цикунков.

Теперь после увольнения директора второй инвестор вывезет свое оборудование из зала по улице Сони Кривой спотшколы.

Напомним, Сергей Цикунков отказался передавать имущество спортшколы в КУИЗО, следовательно, передать помещения МБУ «Спортивный город» в настоящий момент невозможно. За это он получил дисциплинарное взыскание в виде выговора, которое теперь оспаривает.

Оптимизация спортшкол города привела к конфликту. Чиновники уверяют, что цель реорганизации — укрепление материально-технической базы. В частности, спортивной школе «Атлет» необходимо передать все имущество КУИЗО, которое в дальнейшем передаст его в МБУ «Спортивный город». Однако у руководства учебно-спортивного заведения, общественников и родителей юных спортсменов этот процесс вызывает опасения. В конце августа спортсмены «Атлета» и их родители даже выходили на массовый пикет против оптимизации детских спортивных школ города.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев назвал «цинизмом» проведение на Алом поле массового пикета, и заявил, что директор спортшколы «Атлет» Сергей Цикунков должен сам написать заявление на увольнение и уйти из сферы спорта.

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