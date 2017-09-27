Директора челябинской детской спортшколы «Атлет», выступившего против оптимизации учреждения, уволили
В Челябинске уволили директора детской муниципальной спортшколы «Атлет» Сергея Цикункова, выступавшего против оптимизации учреждения.
В Челябинске уволили директора детской муниципальной спортшколы «Атлет» Сергея Цикункова, выступавшего против оптимизации учреждения.
«Меня уволили без объяснения причин. По статье 278 ТК РФ, согласно которой учредитель имеет полное право расторгнуть со мной трудовой договор, без оснований. Буду оспаривать решение в судебном порядке, — сообщил Накануне.RU Сергей Цикунков.
Теперь после увольнения директора второй инвестор вывезет свое оборудование из зала по улице Сони Кривой спотшколы.
Напомним, Сергей Цикунков отказался передавать имущество спортшколы в КУИЗО, следовательно, передать помещения МБУ «Спортивный город» в настоящий момент невозможно. За это он получил дисциплинарное взыскание в виде выговора, которое теперь оспаривает.
Оптимизация спортшкол города привела к конфликту. Чиновники уверяют, что цель реорганизации — укрепление
Глава Челябинска Евгений Тефтелев назвал «цинизмом» проведение на Алом поле массового пикета, и заявил, что директор спортшколы «Атлет» Сергей Цикунков должен сам написать заявление на увольнение и уйти из сферы спорта.