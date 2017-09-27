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15:10 (мск), источник: АиФ Омск

Колесо обозрения в Омске будет работать зимой

Ещё 17 аттракционов будут работать в Советском парке и Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ.

Городские парки уходят на зиму, однако 18 аттракционов продолжат свою работу. Об этом сообщает «Омск. Здесь».

30 сентября в омских парках закрывается весенне-летний сезон, Мероприятия начнутся в 11:00. Омичей и гостей города ждут выступления городских творческих коллективов, соревнования, танцы и угощение.

Большинство аттракционов на территории парков Центральный, Советский, садов «Сибирь» и Кирова будет убрано на зиму и законсервировано. Рабочими будут 17 объектов: пять аттракционов в Советском парке и 13 — в Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ.

«Могу сказать, что колесо обозрения будет работать точно. В прошлом году во время морозов омичи тепло одевались и на “Вихрь” залазили. Всё равно интерес есть, — сообщил директор МП “Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ” Константин Лукашевич. — При консервации аттракционов мы придерживаемся правил, что всё должно быть безопасно. Крутить можно всё что угодно, но нужно, чтобы люди не обморозились и не пострадали и чтобы техника работала правильно».

Отметим, что на зиму на территориях парков по традиции построят ледовые городки, горки, места для катания на лыжах, коньках, снегоходах, хасках и оленях.

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