Колесо обозрения в Омске будет работать зимой

Большинство аттракционов на территории парков Центральный, Советский, садов «Сибирь» и Кирова будет убрано на зиму и законсервировано. Рабочими будут 17 объектов: пять аттракционов в Советском парке и 13 — в Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ.

«Могу сказать, что колесо обозрения будет работать точно. В прошлом году во время морозов омичи тепло одевались и на “Вихрь” залазили. Всё равно интерес есть, — сообщил директор МП “Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ” Константин Лукашевич. — При консервации аттракционов мы придерживаемся правил, что всё должно быть безопасно. Крутить можно всё что угодно, но нужно, чтобы люди не обморозились и не пострадали и чтобы техника работала правильно».