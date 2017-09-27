Одна из детских поликлиник Омска практически разваливается

Состояние некоторых омских зданий медицинских учреждений оставляет желать лучшего. В соцсетях появилась жалоба на городскую детскую поликлинику № 7, расположенную на улице 75 Гвардейской бригады в доме № 16 А.

Омичка анонимно пожаловалась в соцсетях на состояние больницы. Со слов горожанки, в здании не было ремонта около 30 лет.

«Я сама когда была маленькая, меня водили в эту больницу, с тех пор ничего не меняется, а мне уже 33 года, теперь своих детей туда вожу, а ремонта как не было так и нет», — пишет омичка.

Из нового в больнице появились лишь несколько дверей и пеленальных столиков. На серьезный ремонт у медучреждения нет денег, поэтому повсюду можно наблюдать обшарпанные стены и потолки, старенькую мебель, разбитый кафель и допотопную сантехнику в уборных.

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«С детьми страшно туда ходить, с потолка плитка свисает, все открыто, проводка торчит. Зимой холодно, летом дышать нечем, не разрешают открывать запасные выходы для проветривания, потому что крыльцо в плачевном состоянии, и, как мне сказали, что дети могут упасть и пораниться», — сетует горожанка.

При этом горожанка хвалит медицинский персонал больницы и сожалеет об отсутствии у медучреждения средств на ремонот. Неравнодушная омичка подкрепила возмущенный пост фотографиями.

В комментариях омичи сочувствуют пациентам и медикам, вынужденных находиться в таких условиях. В анонимной жалобе присоединилось еще несколько омских мам, заявивших, что врачи и медсестры в поликлинике хорошие, но чудовищное состояние больницы просто удручает.