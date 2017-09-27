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14:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские спасатели объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Ночью и утром четверга, 28 сентября, в низких местах Воронежской области ожидается до 2 градусов мороза, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

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Источник: РИА "Воронеж"

Спасатели попросили учесть погодные условия, планируя деятельность на 28 сентября. В случае ЧП необходимо звонить по телефону 112 или 101. Телефон доверия главного управления МЧС по Воронежской области 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Ранее Воронежский гидрометцентр сообщил, что к концу рабочей недели воронежцев ждет похолодание. По словам метеоролога Воронежской области Александра Сушкова, температура воздуха будет выше нормы до октября.

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