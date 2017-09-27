Гаишники проверят, как и в чем челябинцы возят своих детей

Сотрудники Госавтоинспекции проверят, как челябинцы возят своих детей, — утром в четверг, 28 сентября, в южноуральской столице пройдет специальная профилактическая акция, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Мероприятие по контролю за перевозкой детей в транспортных средствах состоится в рамках Всероссийской акции “Неделя безопасности”, а также в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров — за 8 месяцев 2017 года в Челябинске в таких ситуациях пострадали 55 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Экипажи ДПС будут дежурить у школ и детсадов, чтобы проверить каждый прибывающий автомобиль. Впрочем, правоохранители обещают не только выявлять нарушения, но и проводить профилактические беседы и объяснять правила применения детских удерживающих устройств.

Напомним, перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка; перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) — с использованием детских удерживающих систем или с использованием ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля ребенка до 11 лет (включительно) можно перевозить только с использованием кресла.