В Челябинск доставили вагон для экспресс-тестирования на ВИЧ
На железнодорожный вокзал в Челябинске прибыл вагон с
На железнодорожный вокзал в Челябинске прибыл вагон с
«Масштабность заболевания и его распространенность должны побудить людей не скрываться от врачей, — отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. — Мы предоставляем хорошую возможность и просим обратить на нее внимание. Наша область относится к числу регионов повышенного риска по распространению
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
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