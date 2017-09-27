В Челябинск доставили вагон для экспресс-тестирования на ВИЧ

«Масштабность заболевания и его распространенность должны побудить людей не скрываться от врачей, — отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. — Мы предоставляем хорошую возможность и просим обратить на нее внимание. Наша область относится к числу регионов повышенного риска по распространению ВИЧ-инфекции. С учетом сегодняшних возможностей медицины, чтобы жить долго, здорово, счастливо, вести активный образ жизни, строить семьи и рожать здоровых детей, нужно знать свой ВИЧ-статус! ».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, всероссийская акция стартовала 11 июля во Владивостоке. Всего вагон-лаборатория в составе пассажирских поездов дальнего следования посетит 24 региона, в которых показатели заболеваемости ВИЧ превышают среднероссийские. В Челябинск вагон прибыл из Кургана, после эстафету примет Оренбург.