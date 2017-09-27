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15:03 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинск доставили вагон для экспресс-тестирования на ВИЧ

На железнодорожный вокзал в Челябинске прибыл вагон с экспресс-лабораторией для тестирования на ВИЧ-инфекцию. Масштабное мероприятие организовал Минздрав Российской Федерации совместно с РЖД. Акцию поддержал региональный минздрав.

«Масштабность заболевания и его распространенность должны побудить людей не скрываться от врачей, — отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. — Мы предоставляем хорошую возможность и просим обратить на нее внимание. Наша область относится к числу регионов повышенного риска по распространению ВИЧ-инфекции. С учетом сегодняшних возможностей медицины, чтобы жить долго, здорово, счастливо, вести активный образ жизни, строить семьи и рожать здоровых детей, нужно знать свой ВИЧ-статус!».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, всероссийская акция стартовала 11 июля во Владивостоке. Всего вагон-лаборатория в составе пассажирских поездов дальнего следования посетит 24 региона, в которых показатели заболеваемости ВИЧ превышают среднероссийские. В Челябинск вагон прибыл из Кургана, после эстафету примет Оренбург.

В рамках акции каждый желающий сможет быстро, бесплатно, анонимно пройти тест на ВИЧ в любой день с 27 по 29 сентября с 10 до 18 часов в мобильном пункте экспресс-тестирования на втором этаже челябинского железнодорожного вокзала, а также с 18 до 10 часов в медпункте вокзала на первом этаже.

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