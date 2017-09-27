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15:20 (мск), источник: Kommersant.uz

Деятельность отловных служб в Ташкенте приостановлена

Шухрат Абраров — заместитель хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительной работы — вчера дал команду приостановить деятельность отловных служб, сообщила представитель группы зоозащитников Карина Напасова.

Источник: Kommersant.uz

Отловные бригады не будут работать, пока не состоится разбирательство. Завтра, 28 сентября, в хокимияте проведут встречу с участием группы зоозащитников, а также других заинтересованных сторон.

Зоозащитники призывают граждан, у которых есть свидетельства нарушения работы отловных служб — видео, фото, отравленные приманки, результаты экспертизы на предмет содержания ядов — передавать факты, документы и доказательства активистам группы (+998 97 131 35 38, Карина Напасова).

Хокимият и зоозащитники обращают внимание граждан на то, что если сейчас кто-то отлавливает животных, это не отловные бригады. Если вы стали свидетелем отлова, сообщите об этом факте, набрав 102. Также следует написать заявление в ННО ОЗЖ «Mehr va Oqibat» или позвонить по номеру 940 17 75 и собрать подписи свидетелей.

Напоминаем, что активисты обратились в хокимият с просьбой ужесточить меры по отношению к отчетности и прозрачности работы служб отлова безнадзорных животных в связи с тем, что «в данной службе происходят многочисленные нарушения и жестокое умерщвление животных в нарушение законодательства». Зоозащитники попросили главу администрации «разобраться с фактами разбрасывания отравленных приманок и концентрированного яда в черте города, которые могут привести к человеческим жертвам».

«Нас очень радует, что хокимият открыт к диалогу», — отметила Карина Напасова.

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