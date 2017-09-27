Деятельность отловных служб в Ташкенте приостановлена
Шухрат Абраров — заместитель хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и
Шухрат Абраров — заместитель хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и
Отловные бригады не будут работать, пока не состоится разбирательство. Завтра, 28 сентября, в хокимияте проведут встречу с участием группы зоозащитников, а также других заинтересованных сторон.
Зоозащитники призывают граждан, у которых есть свидетельства нарушения работы отловных служб — видео, фото, отравленные приманки, результаты экспертизы на предмет содержания ядов — передавать факты, документы и доказательства активистам группы (+998 97 131 35 38, Карина Напасова).
Хокимият и зоозащитники обращают внимание граждан на то, что если сейчас
Напоминаем, что активисты обратились в хокимият с просьбой ужесточить меры по отношению к отчетности и прозрачности работы служб отлова безнадзорных животных в связи с тем, что «в данной службе происходят многочисленные нарушения и жестокое умерщвление животных в нарушение законодательства». Зоозащитники попросили главу администрации «разобраться с фактами разбрасывания отравленных приманок и концентрированного яда в черте города, которые могут привести к человеческим жертвам».
«Нас очень радует, что хокимият открыт к диалогу», — отметила Карина Напасова.