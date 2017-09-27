В Молдове арестован пьяный подросток напавший на полицейского
Инцидент произошел в городе Бельцы, где после ссоры с матерью 19-летний парень изрядно выпил, после чего набросился с кулаками на местного участкового.
Инцидент произошел в городе Бельцы, где после ссоры с матерью 19-летний парень изрядно выпил, после чего набросился с кулаками на местного участкового.
Конфликт между родственниками разгорелся как раз по причине пристрастия подростка к спиртному. После словесной перепалки парень вышел из дома и поскандалил с попавшимися ему по пути соседями. Для того, чтобы успокоить дебошира, обратились в полицию.
Прибывший участковый пытался образумить парня, однако тот отреагировал агрессивно и нанес полицейскому несколько ударов в живот и по рукам.
Нарушителю закона грозит до 67,5 тысяч леев штрафа, от 180 до 240 часов общественно полезных работ, или до 3 лет лишения свободы.