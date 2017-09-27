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15:04 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове арестован пьяный подросток напавший на полицейского

Инцидент произошел в городе Бельцы, где после ссоры с матерью 19-летний парень изрядно выпил, после чего набросился с кулаками на местного участкового.

Источник: Actualitati.md

Конфликт между родственниками разгорелся как раз по причине пристрастия подростка к спиртному. После словесной перепалки парень вышел из дома и поскандалил с попавшимися ему по пути соседями. Для того, чтобы успокоить дебошира, обратились в полицию.

Прибывший участковый пытался образумить парня, однако тот отреагировал агрессивно и нанес полицейскому несколько ударов в живот и по рукам.

Нарушителю закона грозит до 67,5 тысяч леев штрафа, от 180 до 240 часов общественно полезных работ, или до 3 лет лишения свободы.

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