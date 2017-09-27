Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крикнувший «Слава Украине» актер лишился роли в русском сериале
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
СМИ: эксперт поведала, кто сменит нынешних хозяев Украины
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
«Чувствую, что загнал себя»: Леонтьев об отдыхе от шоу-бизнеса
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
12Взрыв военных складов под Винницей
16:23 (мск), источник: РИА Новости

Отпугивать ворон от «Ельцин-центра» в Екатеринбурге будут на деньги фонда

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Средства для отпугивания ворон, которые разбили стекла екатеринбургского «Ельцин-центра», будут приобретаться на деньги фонда «Президентский центр Б.

Источник: РИА Новости

Ранее стало известно, что екатеринбургский «Ельцин-центр» купил отпугиватель для ворон после того, как эти птицы разбили два стекла в стеклянном куполе здания. На этой неделе планируется восстановить разбитые стекла, отпугиватель поступит в ближайшее время.

Читайте также
В Екатеринбурге вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»

«Это наша площадка, поэтому, естественно, все затраты, связанные с этой проблемой, фонд “Президентский центр Б. Н. Ельцина” будет осуществлять из своих средств», — сказал Науменко.

Он отметил, что пока не может сказать, какая точно сумма потребуется для решения проблемы с воронами.

Отвечая на вопрос, потребуются ли какие-либо еще средства для борьбы с птицами, кроме отпугивателя, Науменко заметил: «Надеюсь, что этого будет достаточно».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Политолог о новой версии гибели Асапова: ситуация в Сирии неоднозначная
Путин освободил от должности главкома ВКС генерал-полковника Бондарева
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
Путин объявил минтранспорта о неполном служебном соответствии
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стали известны стартовые площадки по реновации
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь