Отпугивать ворон от «Ельцин-центра» в Екатеринбурге будут на деньги фонда

Источник: РИА Новости

Ранее стало известно, что екатеринбургский «Ельцин-центр» купил отпугиватель для ворон после того, как эти птицы разбили два стекла в стеклянном куполе здания. На этой неделе планируется восстановить разбитые стекла, отпугиватель поступит в ближайшее время.

Читайте также В Екатеринбурге вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»

«Это наша площадка, поэтому, естественно, все затраты, связанные с этой проблемой, фонд “Президентский центр Б. Н. Ельцина” будет осуществлять из своих средств», — сказал Науменко.

Он отметил, что пока не может сказать, какая точно сумма потребуется для решения проблемы с воронами.