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15:28 (мск), источник: СуперОмск

Зарплаты омичей посчитали в гамбургерах

Одна из служб доставки фастфуда изучила покупательскую способность жителей крупнейших городов России, посчитав сколько бургеров могут позволить себе горожане на среднюю зарплату.

Для исследования эксперты службы доставки использовали открытые данные о средней зарплате и прожиточном минимуме в 18 российских городах. Разницу между этими показателями разделили на среднюю цену бургеров, которые можно заказать в каждом населенном пункте.

В итоге самый высокий индекс бургера отмечен в Москве. Суммы, остающейся от средней зарплаты после вычета прожиточного минимума, столичному жителю хватит на 127 среднестатистических булочек с котлетой.

Второе и третье место достались Санкт-Петербургу и Тюмени. Здесь горожанам по карману 102 и 101 бургер соответственно.

Омичи, по данным рейтинга бургеров, могут позволить купить 88 булок. Любопытно, что жители соседнего Новосибирска смогут купить 51 бургер.

Самый низкий уровень бургера значится в Нижнем Новгороде — 49.

Также эксперты измерили покупательную способность населения альтернативными способами, взяв за основу цены на самый дорогой и самый дешевый бургер, которые можно заказать. Так, омичи могут позволить себе 205 дешевых булочек с котлетой и 37 дорогих.

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