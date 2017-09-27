Зарплаты омичей посчитали в гамбургерах

Для исследования эксперты службы доставки использовали открытые данные о средней зарплате и прожиточном минимуме в 18 российских городах. Разницу между этими показателями разделили на среднюю цену бургеров, которые можно заказать в каждом населенном пункте.

В итоге самый высокий индекс бургера отмечен в Москве. Суммы, остающейся от средней зарплаты после вычета прожиточного минимума, столичному жителю хватит на 127 среднестатистических булочек с котлетой.

Второе и третье место достались Санкт-Петербургу и Тюмени. Здесь горожанам по карману 102 и 101 бургер соответственно.

Омичи, по данным рейтинга бургеров, могут позволить купить 88 булок. Любопытно, что жители соседнего Новосибирска смогут купить 51 бургер.

Самый низкий уровень бургера значится в Нижнем Новгороде — 49.