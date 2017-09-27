На набережной Волгограда появится Дворец бракосочетаний
На заседании Волгоградской гордумы был внесён ряд корректив в формат использования земельных участков. Изменения касаются практически всех районов Волгограда.
На заседании Волгоградской гордумы был внесён ряд корректив в формат использования земельных участков. Изменения касаются практически всех районов Волгограда.
Так, одно из решений предусматривает изменение территориальной зоны земельного участка по проспекту Ленина, 38. Расположенное здесь здание ранее принадлежало Волгоградскому техническому колледжу, а земельный участок являлся зоной застройки специализированными объектами научного и учебного назначения. Внесенное изменение в Правила землепользования и застройки связано с дальнейшим использованием земельного участка и объекта недвижимости в иных целях, не связанных с организацией учебного процесса. В связи с этим зона изменилась на зону застройки объектами
Следующим решением изменяется территориальное зонирование одного из земельных участков набережной им. 62-й армии в Центральном районе Волгограда, что позволит уже в ближайшем будущем приступить к реализации здесь масштабного проекта «Дворец торжеств».
В соответствии с принятыми решениями, претерпит изменения здание бывшего «Волгоградводоканала», которому многие годы не уделялось должного внимания. Теперь знаменитый старинный особняк на набережной ждет полная реконструкция с сохранением исторического облика. После этого в нем планируется открыть Дворец бракосочетаний, а на территории — обустроить благоустроенный сквер и террасы с фонтанами. В настоящее время в помещениях бывшего «Водоканала», напомним, размещаются несколько структурных подразделений администрации города. Их из исторического здания предполагается выселить.
Еще один документ касается земельного участка площадью 19 234 кв. м по улице им. Пархоменко, 1 в Центральном районе Волгограда. Речь идет о территории бывшего ликероводочного завода. Зона объектов
Основанием для внесения изменений в ПЗЗ послужило соответствующее обращение инвестора о предполагаемом строительстве на данной территории многоквартирного жилого комплекса. По информации департамента по градостроительству и архитектуре, внесение изменений в ПЗЗ происходит в соответствии с Генеральным планом, где рассматриваемая территория расположена в
Изменение зоны затронет и территорию, включающую несколько земельных участков по улице Автотранспортной в Ворошиловском районе. Зона производственных и
Документ разработан в интересах жителей города, основанием для внесения изменений в ПЗЗ послужило обращение товарищества собственников жилья и правообладателей земельных участков. Данный вопрос также был поддержан ранее участниками публичных слушаний.
Речь вновь идет о ситуации, когда на участках, не предназначенных для этих целей, были незаконно возведены многоквартирные дома и таунхаусы. В результате люди, добросовестно купившие жилье, не имеют на него законных прав, поскольку постройки не являются полноправными жилыми объектами. Автотранспортная — один из таких проблемных адресов, включенных городскими властями в дорожную карту. Чтобы не сносить спорные дома и не лишать людей жилья (в случае, когда экспертиза подтверждает соответствие объектов установленным нормам), первым шагом требуется изменить территориальное зонирование.
Напомним, это не первая подобная корректировка ПЗЗ за последнее время, принятая для защиты прав жителей. Ранее уже были внесены соответствующие изменения в зонирование ряда территорий в Советском районе.