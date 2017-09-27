На набережной Волгограда появится Дворец бракосочетаний

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Так, одно из решений предусматривает изменение территориальной зоны земельного участка по проспекту Ленина, 38. Расположенное здесь здание ранее принадлежало Волгоградскому техническому колледжу, а земельный участок являлся зоной застройки специализированными объектами научного и учебного назначения. Внесенное изменение в Правила землепользования и застройки связано с дальнейшим использованием земельного участка и объекта недвижимости в иных целях, не связанных с организацией учебного процесса. В связи с этим зона изменилась на зону застройки объектами общественно-делового назначения.

Следующим решением изменяется территориальное зонирование одного из земельных участков набережной им. 62-й армии в Центральном районе Волгограда, что позволит уже в ближайшем будущем приступить к реализации здесь масштабного проекта «Дворец торжеств».

В соответствии с принятыми решениями, претерпит изменения здание бывшего «Волгоградводоканала», которому многие годы не уделялось должного внимания. Теперь знаменитый старинный особняк на набережной ждет полная реконструкция с сохранением исторического облика. После этого в нем планируется открыть Дворец бракосочетаний, а на территории — обустроить благоустроенный сквер и террасы с фонтанами. В настоящее время в помещениях бывшего «Водоканала», напомним, размещаются несколько структурных подразделений администрации города. Их из исторического здания предполагается выселить.

Еще один документ касается земельного участка площадью 19 234 кв. м по улице им. Пархоменко, 1 в Центральном районе Волгограда. Речь идет о территории бывшего ликероводочного завода. Зона объектов производственно-делового назначения изменяются на зону застройки объектами общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра Волгограда.

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Основанием для внесения изменений в ПЗЗ послужило соответствующее обращение инвестора о предполагаемом строительстве на данной территории многоквартирного жилого комплекса. По информации департамента по градостроительству и архитектуре, внесение изменений в ПЗЗ происходит в соответствии с Генеральным планом, где рассматриваемая территория расположена в общественно-деловой функциональной зоне, в которой возможно размещение многоквартирных жилых домов. «Здания, которые относятся к архитектурным памятникам, останутся на данной территории в неприкосновенности», — уточнил глава Волгограда Андрей Косолапов.

Изменение зоны затронет и территорию, включающую несколько земельных участков по улице Автотранспортной в Ворошиловском районе. Зона производственных и коммунально-складских объектов IV и V класса вредности, зона планируемой жилой застройки изменяется на зону смешанной застройки жилыми домами.

Документ разработан в интересах жителей города, основанием для внесения изменений в ПЗЗ послужило обращение товарищества собственников жилья и правообладателей земельных участков. Данный вопрос также был поддержан ранее участниками публичных слушаний.

Речь вновь идет о ситуации, когда на участках, не предназначенных для этих целей, были незаконно возведены многоквартирные дома и таунхаусы. В результате люди, добросовестно купившие жилье, не имеют на него законных прав, поскольку постройки не являются полноправными жилыми объектами. Автотранспортная — один из таких проблемных адресов, включенных городскими властями в дорожную карту. Чтобы не сносить спорные дома и не лишать людей жилья (в случае, когда экспертиза подтверждает соответствие объектов установленным нормам), первым шагом требуется изменить территориальное зонирование.