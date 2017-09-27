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15:31 (мск), источник: РИА Новости

«Книга Мормона» стала самой дорогой когда-либо проданной рукописью

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Основополагающий текст церкви Иисуса Христа святых последних дней вернулся к последователям учения Джозефа Смита за 35 миллионов долларов, сообщает The Guardian.

Источник: AP 2017

Книга представляет собой рукописную копию оригинала, написанного самим Джозефом Смитом. Копию за рекордную для рукописей цену церковь Иисуса Христа святых последних дней приобрела у представителей сообщества Христа, основанного ранними мормонами, также почитающими этот текст.

Мормоны появилась в США в XIX веке. Ее последователи верят, что весной 1820 года четырнадцатилетнему мальчику по имени Джозеф Смит явились «Бог Отец и Его Сын Иисус Христос», от которых он узнал, что Церкви, первоначально созданной Иисусом Христом, на Земле больше нет. Смит решил исправить положение и создал «Церковь Иисуса Христа святых последних дней». Столицей новой религии стал основанный мормонами город Солт-Лейк-Сити.

И в какой бы стране мормоны ни жили, они всегда отстаивают интересы США, поскольку свято верят, что Христос после воскресения посещал Америку, и когда Он вновь явится на Землю, новая Святая земля будет на территории нынешних Соединенных Штатов.

Сегодня церковь мормонов — одна из самых богатых в мире. Ее представители активно участвуют в политической жизни и имеют большй вес в американском истеблишменте. Среди наиболее известных современных мормонов — влиятельный республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни, чье состояние оценивается в 200 миллионов долларов, и будущий посол США в России Джон Хантсман с состоянием в миллиард долларов.

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