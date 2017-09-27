Адвокат: детей у жительницы Екатеринбурга отняли из-за болезни, которой нет

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных детей. На своей странице в Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства.

Помимо этого, она взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки. Позже власти заявили, что детей у женщины забрали из-за наличия у нее заболевания, при котором не разрешается усыновлять детей.

«Заболевания, не позволяющего ей воспитывать (приемных) детей, у нее нет. Справка о том, что она на учете не состоит и не наблюдается, у нас есть. С чего они это взяли, я не знаю. Будем разбираться», — сказал Бушмаков.

Он также добавил, что в ближайшее время он и его подзащитная планируют подать жалобу на решение суда.