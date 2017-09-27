Воронежские санврачи нашли бешенство у шести лисиц и хорька

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора зарегистрировали 40 случаев бешенства животных в Воронежской области с января по август 2017 года. Это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (27 случаев), сообщила пресс-служба ведомства в среду, 27 сентября. Специалисты нашли бешенство у 18 собак, 15 кошек, шести лисиц и одного хорька.

С января по август 4784 человека обратились к медикам с укусами, оцарапываниями, ослюнениями. Число укусов, нанесенных дикими животными в 2017 году, осталось на уровне прошлогодних показателей (159 и 155 случаев соответственно). Количество пострадавших в зоонозных очагах бешенства составило 104 человека, что на 33% больше аналогичного периода 2016 года (78 человек).

В преддверии Всемирного дня борьбы с бешенством, который пройдет 28 сентября, врачи напомнили, что при укусе животным следует немедленно обратиться в травмпункт по месту жительства. До этого нужно промыть место укуса мыльным раствором в течение 10 минут. Далее, по назначению врача, провести вакцинацию.

Для предотвращения бешенства животных следует соблюдать следующие правила:

приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;.

избегать контакта с безнадзорными животными (не кормить их с рук, не гладить);.

соблюдать правила содержания и выгула домашних животных;.

обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;.

проводить профилактическую иммунизацию лицам, имеющим профессиональный риск заболевания бешенством;.